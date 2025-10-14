Özgür Özel, Mısır'daki zirveyi hedef aldı: Utanç duydum

Dünya bu zirveyi takip etti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Mısır'daki Gazze konulu zirvede tarihi imzalar atıldı.

BARIŞIN ANAHTARI TÜRKİYE'DE

ABD, Türkiye, Katar ve Mısır Gazze'de barış için niyet belgesine imza attı.

Belgenin imzalanmasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "Bizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL ZİRVEDEN MEMNUN KALMADI

Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze'de akan kanın durması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sunarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, zirveden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında Mısır'daki tarihi zirveyi değerlendirdi.

ANLAŞMAYI BAŞARISIZ BULDU

Anlaşmanın başarı olmadığını söyleyen Özel, "Beyler, buradan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum. Biz yas eviyiz, 67 bin tane cenaze var orada, siz İsrail'in düğün evinin bekçisi gibi davranıyorsunuz" diyerek ilginç bir çıkış yaptı.

"HİÇ DÜNKÜ KADAR UTANMAMIŞTIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sert sözler kullanan Özel, "Türkiye'yi yurt dışındaki birçok konuda Erdoğan'ı takip ediyoruz. İzliyoruz. Çoğu zaman yanlışlarını eleştirdik. Ama hiç dünkü kadar utanmamıştım. Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı." dedi.

"SAVAŞI SEN KAZANDIN DEDİ NETANYAHU'YA"

Özgür Özel, Mısır'daki zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Sumud filosuna saldıranları ayakta alkışladılar. Ve Trump döndü dedi ki sevinebilirsin mutlu olabilirsin. Savaşı sen kazandın dedi Netanyahu'ya. Başardın dedi. En iyi silahlarımı sana verdim. İyi iş çıkardın dedi dakikalarca alkışlandı. Sonra oradan Mısır'a geçti ve herhalde Türkiye'yi yurt dışındaki birçok konuda Erdoğan'ı takip ediyoruz. İzliyoruz. Zaman zaman doğru tutum aldığında destekliyoruz diyoruz. Hiç çekinmeden bu kürsüden söyledim. Rusya Ukrayna arasında taraf olmamak, barışa alaycılık etmek, tahıl koridoruna çalışmak doğru iş. Biz de olsak aynısını yaparız dedik. Çoğu zaman yanlışlarını eleştirdik. Ama hiç dünkü kadar utanmamıştım. Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı.

"NETANYAHU'YU LAHEY'DE YARGILAMAMIZ GEREKİRKEN BİR ARAYA GELECEKLERMİŞ"

İsrail parlamentosundaki o şov yetmezmiş gibi bir de güya Netanyahu da gelecekmiş de Erdoğan karşı çıkmış. Ya Netanyahu nereye geliyor? Nereye geliyor Netanyahu? Eli kanlı adam. Katliamların faili soykırımcı Netanyahu. Bizim onu Lahey'de yargılatmamız lazımken 67 bin kişinin kanının hesabını sormamız lazımken neredeyse bir araya geleceklermiş de karşı çıkılmış marşı çıkılmış. En büyük utancım şu. Dün iki yerde sevinç vardı. Birisi İsrail parlamentosunda İsrail basınında bile bu kadar değil. İkincisi AK Parti'nin yandaş basınında. Buradan dün yaşananları bir başarı, bir zafer, Hamas direndi, Erdoğan kazandı. Ya ne Erdoğan kazandı?

"BİZ YAS EVİYİZ"