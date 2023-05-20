Özgür Özel: Öcalan'ı serbest bırakmayı düşünen şerefsizdir Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kimlik değiştirmesinden sonra ilk taş HDP'ye atıldı. Özgür Özel, HDP'lilere şerefsiz vurgusu yaptı.

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Seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayan Millet İttifakı, söylem değiştirdi.

Herkese barış mesajları veren ve Kandil'in partisi HDP ile ortaklık yapan Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçilik modunu açtı.

Bu söylemden hareket eden parti üyelerinin de sözleri dikkat çekmeye başladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Afyonkarahisar mitinginde ortağı HDP'yi kızdıracak sözler sarf etti.

"Aklından geçiren şerefsizdir"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın asla serbest bırakılmayacağını söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

CHP'ye atılan iftiraya sessiz kalmayız. Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir. Biz hep bir ağızdan şunu söylüyoruz: Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmaya kim niyet ettiyse veya edecekse Allah belasını versin.

HDP'ye verilen sözlerin başında geliyor

Seçim öncesi mitinglerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen HDP'liler, hep bir ağızdan teröristbaşı Öcalan'a özgürlük geleceğini ve cezaevinde olan terör tutuklularının seçimden sonra serbest kalacağını söylemişti.