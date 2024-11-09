AA

CHP'de çatlaklar büyüyor...

Özgür Özel, İzmir'e gitti.

Özel, rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden eski milletvekili Selçuk Ayhan için Bornova Hüseyin İsabey Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze namazından sonra gazetecilere de bazı değerlendirmeler yapan Özel, partililere seslendi.

CHP'li bazı milletvekillerinin sosyal medyada karşılıklı açıklamalar yapmasıyla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Özel, CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitirdiğini söyledi.

"LÜZUMSUZ TARTIŞMALARI BIRAKSINLAR"

Bundan sonra hiçbir partilinin kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

Önümüzde önemli bir görev var, partiyi birinci parti yapıp Cumhuriyet Halk Partisini, Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Bu motivasyonla hep birlikte devam edeceğiz. Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan, bütün haksızlar adına ben özür diliyorum.



Artık bu tartışmayı, bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. Gerçekten insanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz. Partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa, partinin zaten tüzüğü açıktır. Bu durumda ne yapılacağı açıktır. O durumda kimse kimseye bir şey söylemez.

"ASLA CEVAP VERİLMEYECEK..."

Sokakta olmayan bir tartışmanın sosyal medyada sürmemesi gerektiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sokakta CHP tartışılmıyor. Sokakta açlık, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik tartışılıyor. Kadınlarından tutun canlara kadar sokaktaki kedi, köpeğe kadar herkesin yaşam hakkının tehdit altında olduğu tartışılıyor. O yüzden sokakta olmayan bir tartışmayı, sosyal medyada yapmanın partimize ve ülkemize bir faydası yoktur.



Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisinden sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye de çağırıyorum. Birileri sözümüze değer vermeyip veriyorsa da bunları söylüyorsa da buna da asla cevap verilmeyecek. Ülkenin gündemine döneceğiz.

"BİRBİRNİZE LAF YETİŞTİRMEYİN"

Özel, içe dönük tartışmaların partiye kaybettiğini belirterek, "İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisinde kimse birbirine laf yetiştirmeyecek.

Yine de birileri konuşuyorsa; onu da partilinin vicdanına havale edin, kimse birbirine cevap vermesin, işimize bakalım." dedi.