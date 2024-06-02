Özgür Özel, Rize’de çay üreticilerini ziyaret etti Özgür Özel, Rize’de CHP'nin düzenlediği çay mitingi öncesinde üretici bir aileyi ziyaret etti. Özel, çay bahçesinde üretici aileyle sohbet edip birlikte çay topladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan Çay Mitingi’ne katılmak için havayolu ile Trabzon’a geldi.

Özel beraberindekilerle birlikte partililer tarafından karşılandı.

Çay bahçesini ziyaret etti

Daha sonra Özel, kendisini bekleyen araca binerek karayolu ile Rize’ye gitti.

Rize'de CHP'liler tarafından karşılanan Özel, miting öncesi bir çay bahçesini ziyaret etti.

Özel burada üretici aileyle sohbet edip birlikte çay topladı.

Çay topladı, çuvalı sırtladı...

Ayrıca Özgür Özel'in çay dolu çuvalı sırtladığı da görüldü.

Özgür Özel'in o anları kamuoyuyla paylaşıldı.

İşte o kareler...