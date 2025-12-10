Özgür Özel, soluğu yine Silivri'de aldı: Ekrem İmamoğlu ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de sular durulmuyor...

Genel Başkan Özgür Özel, parti içindeki muhalif kanadı tasfiye etmek için disiplin yolunu işletmeye başladı.

Son olarak ihraç sürecine alınan isim, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır oldu.

AĞIR SÖZLERLE YÜKLENDİ

Parti içindeki çatlağın derinleştiği CHP’de, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın ihracı bardağı taşırdı.

Çakır istifasını açıklayıp, Özgür Özel’e ağır sözlerle yüklendi.

"SİLİVRİ'DEN BAŞKA İŞİN YOK MU"

Çakır, "Yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz. Gidiyor iki miting yapıyor, doğru Silivri'ye gidiyor. Kardeşim senin başka işin gücün yok mu be adam? Sana Hasan Ufuk Çakır'ın kafasını kestirmezler, sen hayal görüyorsun." diyerek parti yönetimini açıkça hedef aldı.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Süreç bu şekilde devam ederken Özgür Özel, partisinin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

CHP Lideri, saat 11.00 sıralarında Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.

AÇIKLAMA YAPMADI

Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Özel, açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

ÇATALCA'DA MİTİNG YAPACAK

Özgür Özel'in, ziyaretin ardından Çatalca'ya geçerek akşam saatlerinde partililere hitap etmesi bekleniyor.