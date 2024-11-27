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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programının konuğu oldu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Özel, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yönetmeliğe aykırı kılıç çekerek yemin eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili konuştu.

Özel, teğmenlerin ordudan ihraç edilmesi halinde CHP'nin istihdam edeceğini söyledi.

"TEĞMENLERİ YALNIZ BIRAKMAYIZ, DİBİMİZDE İSTİHDAM EDERİZ"

CHP'nin olası iktidarında teğmenlerin orduya geri alınacağını da belirten Özel, "Biz o teğmenleri yalnız bırakmayız. Dibimizde istihdam ederiz. İktidarımızın ilk ayında şanlı ordumuza dahil ederiz." dedi.

Özgür Özel, daha sonra geçtiğimiz yıl Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı tartışması nedeniyle başlayan olaylar sonucu ihraç edilen teğmenlere değindi.

Özel, "Atatürk rozeti takmadı diye işten atılan teğmenlerin 3'ü bizim kontrolümüzde olan işlerde çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

"3 TANESİ BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLAN İŞLERDE ÇALIŞIYOR"

CHP Lideri Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Teğmenler ihraç edilecek gibi görünüyor. Teğmenlere uyarı cezası verin. İhraç ederseniz. Biz o teğmenleri yalnız bırakmayız. Dibimizde istihdam ederiz. İktidarımızın ilk ayında şanlı ordumuza dahil ederiz. Atatürk rozeti takmadı diye işten atılan teğmenlerin 3'ü bizim kontrolümüzde olan işlerde çalışıyorlar. Bunların attıkları teğmenleri ordumuza geri kazandıracağız. Buna susanları da geldiğimiz gün emekli ederiz.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenler arasında, Atatürk fotoğrafı tartışması yaşandığı ve arbede çıktığı iddia edilmişti.

10 Kasım günü bir teğmenin, iğnesi olmadığı gerekçesiyle yakasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmamasının ardından gerginlik başladı.

13 Kasım'da da süren tartışmaların ardından olay sosyal medyada gündem oldu.

Olaya sebep olan personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte teğmenlerin TSK'dan ihraç edildiği açıklanmıştı.