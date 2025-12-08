Devlet Bahçeli, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile tokalaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

İLK BAHÇELİ GELDİ

Meclis'e toplantıya katılmak üzere MHP Genel Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere diğer siyasi partilerin de genel başkanları geldi.

Özgür Özel, Genel Kurul salonuna Bahçeli'den sonra geldi.

Meclis'e ilk olarak gelen ise her zamanki gibi Devlet Bahçeli oldu.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI BAHÇELİ'NİN YANINA GİTTİ

Genel kurul çalışmalarına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile selamlaştı.

ÖZGÜR ÖZEL VE BAHÇELİ TOKALAŞTI

Özgür Özel, MHP Grubu'na da tokalaşmak için gitti.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

Özel, Bahçeli ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

O anlar kameralara yansıdı.