Özgür Özel yeni PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'de

Şaibeli kurultay iddiaları ve mutlak butlan korkusu sonrası CHP, yeniden seçim yaptı.

Tek aday olarak seçime giren Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna bir kez daha seçildi.

Özel seçimlerin tamamlanmasının ardından da Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'e geldi.

Özel, beraberindeki PM, YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Merdivenlerdeki fotoğraf çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özgür Özel, deftere şunları yazdı:

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Aziz Atatürk﻿, Sayın Genel Başkanım, 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 22'nci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ve 28. dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız.



Sizden emanet demokrasimizi ve partimizi hedef alan 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe teşebbüsüne karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyi, ülkemizin dört bir köşesinde kararlılıkla sürdürüyoruz.



Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Türkiye'de adaleti, demokrasiyi ve toplumsal refahı hakim kılana dek, egemenliğin sahibi olan milletimizin üzerinde hiçbir güce inanmadan azimle çalışmaya söz veriyoruz.

"ÜLKEMİZİN SAYGINLIĞINI YÜCELTMEK İÇİN GEREKLİ BİRİKİME SAHİBİZ"

'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz.' sözünüzden aldığımız ilhamla mahkemede, gelirde ve sosyal hayatta adaleti sağlamak, ülkemizin dünyadaki saygınlığını yüceltmek için gereken birikime ve örgütlü güce sahibiz.



Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size ve kurucu kadrolarımıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.

Özel, daha sonra beraberindeki heyetle İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.