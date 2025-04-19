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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sık sık sokak çağrıları yapan ve provokatörleri sokağa döken Özgür Özel, bugün ise Yozgat'ta.

Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak üzere Yozgat'a giden Özel, traktör kullandı.

MİTİNG ALANINA TRAKTÖRLE GİTTİ

Miting alanına gitmek üzere traktörün başına geçen Özgür Özel'e iki çiftçi de eşlik etti.

Çiftçilerle konvoy yaparak miting alanına gelen Özel'i, korumaları da yalnız bırakmadı.

Özel'in traktör kullandığı sırada, güvenlik önlemlerinin de yoğun olduğu görüldü...

"ÇOCUKLUĞUM TRAKTÖRÜN ÜZERİNDE GEÇTİ"

Çocukluğunun traktör üzerinde geçtiğini söyleyen Özel, 6 kilometrelik yolu traktör kullanarak geldi ve miting alanına ulaştı.

"BEDAVA TRAKTÖR" VAADİNDE BULUNMUŞTU

CHP, 2019 yılında her çiftçiye bedava traktör vaadinde bulunmuştu.

CHP'nin vaadini ise Özgür Özel paylaşmıştı.

Özel, 2022 yılında katıldığı bir yayında ise bu konu hakkında da konuşmuştu.

"CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi sorusuna CHP'li Özel, "Dikkat çekmek için böyle bir şey yaptık." ifadelerini kullandı.