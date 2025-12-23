Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener'i TBMM'de ağırladı.
- Görüşmede Yener, 2024 yerel seçimlerine dair hazırlanan raporu sundu.
- Yener ve 5 YSK üyesinin görev süresi ocakta doluyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
TBMM'de yoğun mesai devam ederken dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i TBMM’deki makamında kabul etti.
MAKAMINDA KABUL ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener ile TBMM’deki makamında bir araya geldi.
Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de eşlik etti.
GÖREV SÜRESİ OCAK'TA DOLUYOR
Yener, Özel'e 2024 yerel seçimlerine ilişkin YSK'nın hazırladığı raporu takdim etti.
YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 YSK üyesinin görev süresi, ocak ayının ikinci haftasında doluyor.