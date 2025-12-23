Sadettin Saran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu...

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyündeki villasında, 21 Aralık'ta jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı.

BEKÇİ SERBEST BIRAKILDI

H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

H.D., ifadesi alınmak üzere İstanbul'a götürülmüştü.

ŞÜPHELİ VİLLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası, drone ile havadan görüntülendi.

ÇANAKKALE’DE ESRAR DEĞERİ POZİTİF ÇIKTI

Çanakkale’de yapılan aramada, ikametin veranda bölümünde bulunan şöminenin sol kısmında, içerisinde yeşil renkli bitki parçası kalıntıları bulunan buruşturulmuş halde bir adet alüminyum folyo ele geçirildi.

Narkotik test kitiyle yapılan incelemede, söz konusu buluntuda THC (esrar) değerinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.

İFADESİNDE 'İLK TEST POZİTİF' ÇIKABİLİR DEMİŞTİ

Saran ifadesinde, Asos’taki evde bulunan maddelerle ilgili yapılan ilk testin pozitif çıkmış olabileceğini, ancak bunun kesin sonuç anlamına gelmeyeceğini belirterek kriminal inceleme raporunun beklenmesini talep etmişti.

Ayrıca villada çok sayıda davet düzenlendiğini, son olarak 21 Ağustos’ta kızının düğününde 400’den fazla kişinin katıldığı bir organizasyon yapıldığını, bulunan maddelerin bahçede tespit edildiğini, kendi bilgisi ve kontrolü dışında başkaları tarafından bırakılmış olabileceğini söylemişti.

Saran, ele geçirilen maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını da talep ederek, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini beyan etmişti.