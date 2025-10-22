Özgür Özel'den 11. yargı paketine ilişkin açıklama: 'Cinsiyet değiştirme' sorusuna yanıt verdi

11. Yargı Paketi'nin kamuoyuna yansıyan 9. maddesine göre; alenen cinsel ilişki, teşhircilik, eşcinsel evlilik, doğuştan gelen cinsiyete aykırı davranışlara özendirme gibi suçlara hapis cezası verileceği öğrenilmişti.

11. Yargı Paketi'nin detaylarının öğrenilmesi sorası bazı kesimlerden tepki sesleri yükselirken, son açıklama ise CHP Lideri Özgür Özel'den geldi.

Halk TV'de çok konuşulacak açıklamalara imza atan Özel, konuya ilişkin "Kişiyi kendi tercihinden dolayı cezalandırmak istiyorsan hastalıklı bir yerden bakıyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

"CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATLARINA SİYASETÇİLER KARAR VEREMEZ"

Kendisine yöneltilen "Cinsel yönelime hapis cezası düzenlemesi konuşuluyor bu. Bu konuda tavrınız ne olacak?" sorusuna Özgür Özel'in yanıtı şöyle oldu:

Bir kere hem cinsiyet değiştirme ameliyatlarının şeyini yani bu siyasetçilerin vereceği bir karar değil ki. Bu karar tıp insanlarının vereceği bir karar.



Kişinin kendisinin vereceği bir karar. Böyle bir şeye eğer kişinin talebi işte bir sürü tıbbi gerekçe bilmem ne gerekiyorsa bu ameliyatın 20 yaşlarında yapılması gerekirken 25 yaşına kadar tıp başka söylüyorken AK Parti başka bir şey diyor diye bu nasıl olacak yani bu dünyanın en saçma işi bir kere.

"AMA KİŞİYİ KENDİ TERCİHİNDEN DOLAYI CEZALANDIRMAYA KALKIYORSUN"

Onun dışında hapis cezası yazsan kimin neyine hapis cezası getiriyorsun? Ne ne hapis cezası getiriyorsun? Neye göre yani. Bu ne kadar saçma bir şey biliyor musunuz? Neyi biliyorsun da neyi kime göre de bu geçmişte şey yapıyorlardı mesela. Başörtülü öğrencileri üniversiteye sokmuyorlardı ya her şeyin başında kadına karşı bir ayrımcılık. Erkek öğrenci aynı fikirde ama onun düşüncesini gösterecek bir şeyi yok.



Kadın öğrenci inancından dolayı başını bağlıyor sen giremezsin, sen girersin. Cinsel yönelimde bunu söylersen hapse girersin. Sana ne? Sana ne yani? Bu kadar basit. Bu bu sorunun cevabı yani size söylemiyorum da. İşte hapis cezası verim diyene sana ne? O bir kere toplumun düzenini bozmak bilmem ne falan filan. Onlar ayrı yerlerde düzenlenir.



Toplumun düzenini ben de bozsam Gözde Şeker de bozsa, cinsel yönelimi başka birisi de bozsa cezalandırılsın. Ama kişiyi kendi tercihinden dolayı cezalandırmaya kalkıyorsun ve bunu toplum düzenine tehdit görüyorsan, sen hastalıklı bir yerden bakıyorsun meseleye.

"BEN BU KONULARDA ÇOK NETİM"

O konuda ben bu konularda çok netim yani hiç şey meselesi değil. Ondan sonra onu yazalım, bunu yazalım. Yani şu kadarını söyleyeyim.



Örneğin geçmişte tezkereye hayır oyu vermekle nasıl terörist olunmuyor, nasıl bölücü olunmuyor, nasıl bayrak indirilmiyor, vatan bölünmüyor ama algı yönetimi yapılıyorsa burada da tükenmiş bir iktidar toplumun hassas, Türk toplumunun genelde tedirginlikle baktığı bir konuyu kaşıyıp kaşıyıp kaşıyıp oradan kendine siyaset devşirmeye çalışıyor. Başka kapıya gidecekler.

NE OLMUŞTU

1 Ekim 2025 tarihinde Meclis'te yeni yasama yılı başlamış ve bu kapsamda uzun süredir gündemde olan 11. Yargı Paketi'nin TBMM'ye geleceği tarih de merak konusu olmuştu.

Meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi önemli düzenlemelerin yer alacağı bilinen paket taslağından 9. madde, kamuoyuna yansımıştı.

AHLAKA AYKIRI DURUMLARA HAPİS CEZASI

Bu kapsamda toplum ahlakına ve aile yapısına olumsuz etki edecek konuların da pakete dahil edildiği ortaya çıkmıştı.

Paketin 9. maddesinde; 'Hayasızca Hareketler' başlığı altında teşhircilik, alenen ilişki ve ahlaka aykırı durumları özendiren durumlar için hapis cezası istendiği öğrenilmişti.