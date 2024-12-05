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DHA

Türkiye'nin şu sıralar sıcak gündemlerinden birisi de asgari ücret...

2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç aralık ayının ikinci haftasında başlayacak.

İLK TOPLANTI 10 ARALIK'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantı 10 Aralık Salı günü yapılacak.

15 üyeden oluşan asgari ücret tespit komisyonu toplanacak.

Komisyonun toplanmasına sayılı günler kalırken, partilerin liderlerinden de asgari ücrete yönelik bazı teklif ve formüller geliyor.

Uzun zamandır asgari ücretin 30 bin lira olmasını istediklerini söyleyen Özgür Özel ise gittiği Bilecik'te bu konuya bir kez daha değindi.

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"CHP OLARAK BÜYÜK BİR KAMPANYA BAŞLATTIK"

Özgür Özel, Bilecik Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda kurulan kent lokantası önündeki açılış ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Yaşam Alanı temel atma programına katıldı.

Asgari ücret üzerinden değerlendirmeler yapan Özel, "Biz CHP olarak bir büyük kampanyayı başlattık ve sürdürüyoruz." dedi.

Sözlerine, "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz." diyerek devam eden Özel, asgari ücretin 30 olması için buldukları formülü de şu sözlerle açıkladı;

"SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEĞİ VERMEYİ ÖNERİYORUZ"

Asgari alan için düşüktür, veren için çok yüksektir. Bunun için CHP hazırlığını yaptı. Kanun teklifini verdi. 1-10 arası asgari ücretli çalıştırana asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz.

"ESNAFA DOKUNMADAN ASGARİ 30 BİN OLABİLİR"

Yani asgari ücret alan için 30 bin lira olurken, veren için 24 bin lira olacak. Bu iktidar zaten asgari ücreti 22-23 bin lira yapacak. Yani esnafa dokunmadan asgari ücreti 30 bin liraya çıkarmanın yolu ortadadır.

GRUP TOPLANTILARINDA DA "30'UN ALTINDA YOKUZ" DEDİ

Geçtiğimiz haftalarda yapılan grup toplantılarında da konuşan Özgür Özel, "Onlar yüzde 30 yapalım 21 liraya çıkartalım diyorlar. Yılbaşından bu yana yüzde 76 oldu enflasyon. Bizim teklifimiz 30 bin lira. Biz bunun altında yokuz.

Asgari ücrette talebimiz 30, bunun altında biz yokuz. İtiraza, mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz." demişti.

CHP MYK ASGARİ ÜCRET GÜNDEMİYLE TOPLANDI

10 Aralık’ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri öncesinde de, CHP’nin 30 bin liralık asgari ücret talebi de MYK toplantısında değerlendirildi.

Özel'in bugün gerçekleştirilecek grup toplantısında partisinin asgari ücret talebini daha güçlü bir şekilde değineceği belirtildi.

Özel, alım gücünün düşüşünü temel ihtiyaçlar ve mutfak hesabı üzerinden örnekleyecek. Edinilen bilgiye göre MYK’da anket sonuçları da konuşuldu.

Bu kapsamda, CHP’nin “Asgari ücret talebimiz 30, altına yokuz” söyleminin toplumda olumlu karşılık bulduğu üzerine duruldu. Anketlerde ayrıca CHP’nin birinci parti olma durumunun sürdürdüğü de değerlendirildi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET: 17 BİN 2 LİRA 12 KURUŞ

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.