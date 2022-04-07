Petrol
101.67
0.59%
Euro
16.05
0.10%
Dolar
14.75
0.28%
Altın
913.77
0.34%
Borsa
2338
0.95%
Bitcoin
643.105
-4.27%
BTXN Coin
31.57
-0.66%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Özgür Özel'den bedava traktör vaadi itirafı

    Özgür Özel'den bedava traktör vaadi itirafı

    "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi sorusuna CHP'li Özel, "Dikkat çekmek için böyle bir şey yaptık" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla ekranlara gelen Sert Sorular programının konuğu oldu.

    Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel,  Karagöz'ün de sorularına yanıt verdi.

    Özel'e sorulan en dikkat çekici sorular arasında, 2019 seçimlerinde yürütülen reklam kampanyasındaki  traktör vaadi oldu...

    Gülerek cevap verdi

    CHP'li Özel, o dönem sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklindeki paylaşımının sorulmasına gülerek cevap verdi.

    Özgür Özel den bedava traktör vaadi itirafı #1

    "Çok güzel bir klibimiz vardı"

    "Nerede traktörler?" sorusuna "Dikkat çekmek için" cevabını veren Özgür Özel, "O zaman bizim kampanya ekibi beni arayıp 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Ben de o zaman Aydın, Afyon, Denizli taraflarında sürekli geziyorum. Videoyu paylaştık, o video artık yok. Orada 'CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor.

    Özgür Özel'den bedava traktör vaadi itirafı VİDEO

    "Dikkat çekelim dedik"

    CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. O yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur' diye bir şey geçiyor. Biz de çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık." ifadelerini kullandı.

    Özgür Özel den bedava traktör vaadi itirafı #2

    Özgür Özel den bedava traktör vaadi itirafı #3


    İlginizi Çekebilir

    'Çin, Rusya’yı desteklemekten rahatsız'
    Dünya

    'Çin, Rusya’yı desteklemekten rahatsız'

    Kırıkkale'de 5 kişilik aile yangına uykuda yakalandı
    3. Sayfa

    Kırıkkale'de 5 kişilik aile yangına uykuda yakalandı

    Mevlüt Çavuşoğlu Büyükelçiler Kararnamesi'ni yayınladı
    Gündem

    Mevlüt Çavuşoğlu Büyükelçiler Kararnamesi'ni yayınladı

    Görüş Bildir