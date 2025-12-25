Özgür Özel'den randevu iddialarına: İstifa ederim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'randevu' çelişkisi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Brüksel'i ziyaret etmiş ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'nda konuşmuştu.

Özgür Özel, bir kez daha Türkiye'yi şikayet etmişti.

ANTONİO COSTA İLE GÖRÜŞEMEMESİNDEN DERT YANDI

Özel, Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile görüşememesine tepki göstermişti.

CHP Genel Başkanı, "Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi. Bugün çiftçilerle dayanışması önemli ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "COSTA'DAN 5 DAKİKA RANDEVU ALAMAMIŞ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaşananlar üzerine Özel'i hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Costa'dan beş dakika randevu alamamış." çıkışı yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇELİŞKİLİ 'RANDEVU' YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Özgür Özel'den yanıt gecikmedi.

Erdoğan'a seslenen Özel, randevu isteyip de alamadığı bir kişinin olmadığının altını çizerek, ispat ederse istifa edeceğini kaydetti.

"'ŞURADA BEŞ DAKİKA OTURAMADIN' DİYORUM ADAMA"

Özgür Özel, konuya ilişkin şu sözleri sarf etti:

Bugün çıkmış diyor ki; Avrupa'daki bir toplantıda başkan konuşup gidince, 'Ona böyle gitmen doğru değil' demişim. Diğer liderlerin hepsi 'Biz diyemedik, siz iyi dediniz' demiş. 'Şurada beş dakika oturamadın' diyorum adama, diyor ki 'Efendim Costa'dan beş dakika randevu alamamış.'

"İSPAT EDERSEN, YARIN İSTİFA EDERİM"