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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaretiyle ilgili açıklama

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaretiyle ilgili açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gelecek hafta içinde bir araya geleceklerini söyledi.