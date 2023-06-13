Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Hepimizin liderisiniz CHP’de Genel Başkanlık koltuğu için öne çıkan isimlerden olan Grup Başkanı Özgür Özel, geri adım attı. Kılıçdaroğlu’na biat eden Özel, “Hepimizin lideri, önderi ve Türkiye ile helalleşen lider olarak önümüzde yürümeye devam ediyorsunuz” dedi.

ensonhaber.com 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte 12’nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kolluğu sallanıyor. “Oğlum” dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun rest çektiği Kılıçdaroğlu, istifa etmemek için elinden geleni yapıyor. Öyle ki, Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun karşısına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i çıkarıp, yerini sağlamlaştırmak istedi. Biat etti Ancak beklenen olmadı, cesaret örneği sergileyemeyen Özel, yine biat etti. Grup toplantısının açılışında konuşan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’na övgüler yağdırdı, “Liderimiz” diyerek, öne çıkmayacağının sinyalini verdi. Özel, CHP Genel Başkanı için “Adalet yürüyüşünü sürdürdünüz, toplumun hiç bir araya gelemeyecek kesimlerini birleştirdiniz. Birlikte yürüttünüz. Sizin adalet yürüyüşünüz sürüyor. Gönüllerdeki muhafaza ettiğiniz yeri artırarak hepimizin lideri, önderi ve Türkiye ile helalleşen lider olarak önümüzde yürümeye devam ediyorsunuz.” dedi. "Gemiyi limana sağlam götüreceğim" Açıklamalar karşısında hoşnut kalan Kılıçdaroğlu ise “Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim.” ifadelerini kullandı.