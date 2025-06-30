Özgür Özel'den kurultay davasına ilk tepki: CHP'ye yapılan bir operasyon

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi şaibeli kurultay...

CHP'nin 38'inci kurultayının iptaline ilişkin dava bugün görüldü.

Siyasetin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başladı.

DAVACI AVUKATI: GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ ŞAİBELİ

Davacı Lütfü Savaş ve diğer delegelerin Avukatı Onur Yusuf Üregen, divan başkanının tarafsız davranmadığı yönünde beyanda bulundu ve genel başkanlık seçiminin şaibeli olduğunu savundu.

CHP AVUKATINDAN TEPKİ

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise davacı avukatının Özgür Özel'e yönelik "gayrimeşru" ifadesine tepki gösterdi.

Çağlayan, "Amaç sandık koymaktır, sonuç ortaya çıkmıştır, haliyle de dava konusuz kalmıştır." dedi.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, ceza yargılaması ile görevsizlik kararı itirazına ilişkin sürecin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 8 Eylül günü görülecek.

ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Mahkemenin bu kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk tepki geldi.

"CHP'YE YAPILAN OPERASYON"

Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yapan Özgür Özel, partisine yönelik girişimlerin 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanlarına yönelik başlatılan siyasi operasyonla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Özel, paylaşımında, “Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır.” ifadelerini kullandı.

SARAÇHANE'YE ÇAĞRI

CHP Lideri, kamuoyunu 1 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.30’da Saraçhane Meydanı’nda düzenlenecek mitinge davet etti.

"Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz!" diyen Özel, gençleri, kadınları, emeklileri ve tüm yurttaşları Saraçhane’de buluşmaya çağırdı.

"Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız" diyen Özgür Özel, mesajını "Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz!" ifadeleriyle sonlandırdı.