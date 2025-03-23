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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yapmıştı.

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplanan gruptan bazıları Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen polis ekiplerine meşale, su şişesi ve yanıcı materyaller attı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

ÖZEL'DEN SKANDAL SÖZLER

Provokatif çağrılarına devam eden Özel, Saraçhane'deki son konuşmasında da skandal sözlere imza attı.

Özel, "Burayı terk edelim, Bozdoğan Kemeri'ne gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın" ifadelerini kullandı.

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Göktürk Sönmez
Editor