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Türkiye ve dünyanın gözü Suriye'de yaşanan gelişmelerde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de Baas rejimi devrilmeden saatler önce Beşar Esad'la temas kurulması önerisinde bulunmuştu.

Ancak Özel'in önerisinden 24 saat bile geçmeden Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya geçti.

Özel'in Esad’ın devrilmesinden hemen önce görüşme çağrısı yapması gündem olurken CHP liderinden yeni Suriye değerlendirmeleri geldi.

"ESAD REJİMİNİN ÇÖKECEĞİ BELLİYDİ"

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Özel Suriye'deki değişime ve TSK birliklerine dair açıklamalarda bulundu.

Özel, "Esad reformları yapamadı, ülkesini demokrasiye kavuşturmadı ve çöktü. Rejimin eninde sonunda çökeceği belliydi. Türkiye, sınırlarında terör devletine, devletçiklerine izin veremez” ifadelerini kullandı.

3 ÖNERİ SIRALADI

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üç öneri sıralayan Özel şöyle devam etti:

“Türkiye, Suriye’nin kalıcı istikrarı için soğukkanlı ve yapıcı katkıda bulunmalıdır."



“Türkiye, Suriye’nin kalıcı istikrarı için soğukkanlı ve yapıcı katkıda bulunmalıdır." ye’nin kalıcı istikrarı için soğukkanlı ve yapıcı katkıda bulunmalıdır."



"Türkiye’deki sığınmacıların en kısa sürede ülkelerine dönecek ortamı sağlanıp, dönüş için teşvik edici hazırlıklar yapılması gerek."

ESAD'A YÖNELİK ÇAĞRISINA DA DEĞİNDİ

Öte yandan Beşar Esad’ın devrilmesinden hemen önce görüşme çağrısı yapmasına da açıklık getiren Özel konuyla ilgili şunları söyledi: