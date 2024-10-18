ANKA

Türkiye'nin gündemine oturan yeni doğan çetesi 10 bebeğin ölümüne neden olmuştu.

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan çete hakkında geçtiğimiz günlerde fezleke hazırlanmış ve çeten hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

22 Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame değerlendirme aşamasında.

CHP İBB MECLİS ÜYESİ ÇIKTI

Yenidoğan çetesi şüphelilerinden CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Yenidoğan bebeklerin ölümüne sebep olan başhekim Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı.

YENİDOĞAN ÇETESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde gazetecilerin ‘yenidoğan çetesi’ ile ilgili sorularını yanıtladı.

"BU SORUŞTURMA KİME UZANIYORSA UZANMALI"

"Memleketin çivisi iyice çıktı" diyen Özel, çetenin çökertilmesinin yetmediği, bu kişilerin devletteki bağlantılarına da bakılması gerektiğini vurgulayarak "Bunun ucu kime gidiyorsa, kime dokunuyorsa çürükleri ayıklayarak ilerlemek lazım. Hangi siyasi görüşten, hangi siyasi partiye yakın olursa olsun, kimse kimseyi korumasın” dedi.

"DEVLETTEKİ BAĞLANTILARINA BAKMAK LAZIM"

Özgür Özel, açıklamasında şunları söyledi:

Yaşama yeniden tutunma bir yeni doğan bebek bütün dünyayı umuttur ailesine büyük bir neşedir. Koca bir aile için yaşama yeniden tutunma, yaşama dair umutların tazelenmesidir. Böyle bir anda sağlık sisteminin içindeki açıklardan istifade ederek küçücük bebeklerin yaşamını yok sayan, gözünü para hırsıyla kan bürümüş olan bu lanet olası çetenin çökertilmesi yetmez, devletteki bütün bağlantılarına bakmak lazım. Bunun ucu kime gidiyorsa, kime dokunuyorsa doktorsa doktor, paşa kimse paşa kim hemşireyse hemşire ama bunların bütün bir meslek grubunu kötülemeden ama içindeki çürükleri ayıklayarak mutlaka ilerlemek lazım. Hangi siyasi görüşten, hangi siyasi partiye yakın oluruz olsun, kimse kimseyi korumasın.

"BU AHLAKSIZLARIN BAŞI EZİLSİN"

Bu vicdansızların bu ahlaksızların başı ezilsin ki bir daha böyle bir şey... Yani 'yenidoğan çetesi' ne demek ya! Yeni doğan çocukları başka bir yere sevk edip pahalı tedavi yapacağız diye hayatlarına mal olan bir iş yapıyorlar. Bu vicdansızların en ağır cezayı almaları için üzerimize ne düşünüyorsa hep birlikte yapmalıyız.

CHP HEYET GÖREVLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Yenidoğan Çetesi’ olarak adlandırılan ve bebeklerin ölümlerine neden olan olaylar zincirine ilişkin olarak heyet görevlendirdi.

Heyette Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Samsun Milletvekili Murat Çan ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba bulunuyor.

Heyetin yaşananların iddianameye yansıyan boyutlarının yanı sıra tüm gerçeklerin açığa çıkması için çalışmalarına derhal başladığı bildirildi.