Özgür Özel'in iddialarına Abdullah Özdemir'den yanıt: Şiddetle reddediyorum

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu CHP'li siyasetçiler ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel, yaptığı açıklamada tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında konuştu.

Mutlu'ya operasyondan önce AK Parti ve MHP'li yöneticiler tarafından telefon açıldığını bildiren Özel, şunları söyledi:

"'BİZE GELECEĞİNİ SÖYLERSEN DURDURABİLİRİM' DİYOR"

Hasan Mutlu'yu MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Hasan Bey'in eşi de dinliyor bunu. Cuma sabah da AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. 'Yarın sabah alacaklar seni. Bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Hasan Mutlu, savcıya da söylüyor bunu. Savcı gülüyor. Burası hukuk devleti mi? Yani, 'ya AK Parti’ye katılacaksın, ya Silivri’ye atılacaksın.



'Aydın’da nasıl işledi, Yalova’da işledi? Sistem Bayrampaşa’da işlememiş. Verdiği cevap şu; 'Hapis korkusuyla partimi satmam.' Hukuk kuşu şimdi çıkıp, 'Türkiye’de yargı bağımsızdır' diyecek. Siyasi yankesicilikle karşı karşıyayız. Millet artık önü gözünden de gönlünden de iktidardan da düşürür.

ÖZEL'İN İDDİALARINA JET CEVAP

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak Özel'in iddialarını yalanladı.

İddialarını şiddetle reddettiklerini söyleyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı'nın bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek “Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim.” iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA DAVET EDİYORUM"