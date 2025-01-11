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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada saat verip "Büyük sürprizlerimiz olacak" demişti.

Özel, beklenen saat geldiğinde de "iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmıştı.

Eleştirilere neden olan sürprizin ardından Özgür Özel'den garip bir açıklama daha geldi.

YAPTIĞI AÇIKLAMAYA ANLAM VERİLEMEDİ

İzmir'de düzenlenen "Birinci İnönü Zaferi'nin Yıl Dönümünde İsmet İnönü'yü Anma" programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nönü'yü övmek isterken ilginç ifadeler kullandı.

Özel, İnönü için kurduğu, "İsmet İnönü demek memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir." ifadesiyle şaşkına çevirdi.

Özel'in açıklaması sosyal medyada dalga konusu oldu.

"İSMET İNÖNÜ DEMEK MEMLEKETİN O KADAR DERDİ VARKEN ALMANCA SATRANÇ DERGİSİNE ABONE OLMAK DEMEKTİR"

Özgür Özel açıklamasının devamında şunları söyledi: