CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada saat verip "Büyük sürprizlerimiz olacak" demişti.
Özel, beklenen saat geldiğinde de "iktidara kırmızı kart" çağrısı yapmıştı.
Eleştirilere neden olan sürprizin ardından Özgür Özel'den garip bir açıklama daha geldi.
YAPTIĞI AÇIKLAMAYA ANLAM VERİLEMEDİ
İzmir'de düzenlenen "Birinci İnönü Zaferi'nin Yıl Dönümünde İsmet İnönü'yü Anma" programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nönü'yü övmek isterken ilginç ifadeler kullandı.
Özel, İnönü için kurduğu, "İsmet İnönü demek memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir." ifadesiyle şaşkına çevirdi.
Özel'in açıklaması sosyal medyada dalga konusu oldu.
"İSMET İNÖNÜ DEMEK MEMLEKETİN O KADAR DERDİ VARKEN ALMANCA SATRANÇ DERGİSİNE ABONE OLMAK DEMEKTİR"
Özgür Özel açıklamasının devamında şunları söyledi:
Bugün Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü. İsmet İnönü demek Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti demektir. Savaş meydanlarında kitabı elinden düşürmemek demektir. Memleketin o kadar derdi varken Almanca satranç dergisine abone olmak demektir. Fransızca biliyorken 50 yaşından sonra İngilizceye merak salmak demektir. Çağdaşı Mussolini'ler Hitler'le güçlerine güç, coğrafyalarına savaş, kan ve ihtiras da büyük felaketler getirirken İkinci Dünya Savaşı'nın dışında orduyu tutmak, her ihtimale karşı harp stoğu tuttuğu için ekmeği, şekeri karneye bağlamak demektir.
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