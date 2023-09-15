Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili aylar önceki ifadeleri yeniden gündemde CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel'in 3 ay önce söylediği, "Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" sözleri yeniden gündeme geldi.

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ensonhaber.com

Seçimleri kaybeden CHP'de üst üste tartışmalar yaşanmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi yönünde talepler gelirken, CHP Lideri devam kararı aldı.

Kılıçdaroğlu'nun devam kararı sonrası tepkilerini artıran değişimciler sonunda CHP Genel Başkanlığı için adayını çıkardı.

Özgür Özel, CHP'de yapılacak genel başkanlık seçimi öncesi adaylığını açıkladı.

Mevcut yönetime eleştirilerini peş peşe sıraladı

Özel, adaylık açıklamasında, Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine eleştirilerini de sıraladı.

Mevcut CHP yönetiminin hesap vermediğini söyleyen Özel, CHP seçmeninde bir kopuş yaşandığını söyledi.

Eleştirilerini tek tek sıralayan Özel'in sözleri dikkat çekerken bu kez de akıllara geçtiğimiz haziran ayında yapılan bir açıklama geldi.

Akıllara gelen o açıklamada FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenleri hedef almıştı.

"Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar"

Özel, "Ben Kılıçdaroğlu istifa etsin diye bir tartışma duymuyorum. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri suçlayan Özel daha sonra, "Şu anda sosyal medyada altını kazıyın. Mesela seçimden önce hangi mesaj atmış? Bugün umutsuzluk yayan, CHP nefreti yayan hesapları kazıyın, 14 Mayıs günü veya 13 mayıs günü neyi paylaşmış. Altından göreceksiniz ya AK Parti trolü ya Cumhur İttifakı sempatizanı ya da yandaş gazetenin bilmem şeyi..." ifadelerini kullanmıştı.

Özel yine konuyla ilgili ayrıca şunları söylemişti:

"Sayın Genel Başkan'ın istifası ile ilgili bir tartışma duymuyorum. Partiler seçimi çok kötü sonuçla kaybedersiniz, fahiş hata sonucu kaybedersiniz lider istifa eder gider. CHP, yüzde 52'ye 48 bitmiş bu seçim. Alınmış 25.5 milyon oy ve aldığımız oyların beklentileri, korkuları, endişeleri, umutları ve onları umutsuz bıraktığınızda karşınızdakinin nasıl zalim olduğunu bildiğiniz için. Biz bu seçimi 58'e 42 kaybetsek, başka bir iktidar davranışı refleksi görürsünüz. Şimdi başka, dağılıp paramparça olursak başka, bir arada dimdik olursak başka."

Özdil tiye aldı

Öte yandan Özel'in Kılıçdaroğlu'yla ilgili ifadelerini hatırlatan isimlerden biri de muhalif gazeteci Yılmaz Özdil oldu.

Özdil, "Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar” diyen Özgür Özel, sözünün eri bir aday galiba :))" şeklinde bir paylaşım yaptı.