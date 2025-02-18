Özlem Gürses hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

AA

Geçtiğimiz yılın son günlerinde gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kullandığı ifadeler, kısa sürede gündem olmuş ve tepki toplamıştı.

Gürses hakkında, YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Gürses, açıklamalarında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." ifadelerine yer vermişti.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmiş ve Gürses'e elektronik kelepçe takılmıştı.

ELEKTRONİK KELEPÇE ÇIKARTILDI

Yaşananların ardından Sözcü TV ve kendi YouTube yayınlarını evinden sürdüren Gürses ile ilgili yeni bir gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Gürses hakkında verilen ev hapsi cezası, 52 gün sonra kaldırıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Yaşanan son gelişmede ise, gazeteci Özlem Gürses hakkında, sosyal medya kanalındaki yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İKİ SORUŞTURMA DOSYASININ BİRLEŞTİRİLDİĞİ KAYDEDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı, "ihbar eden" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Gürses'in TVÖZ isimli YouTube kanalında 19 Aralık 2024'te yaptığı yayında kullandığı sözlerde suç unsuru tespit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının da söz konusu ifadelere ilişkin 20 Aralık 2024'teki suç duyuru üzerine de soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bu iki soruşturma dosyasının birleştirildiği ifade edildi.

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede, Gürses'in kullandığı ifadelerle devletin askeri teşkilatına terör örgütü benzetmesi yaptığı, TSK'yı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci bir kurum olarak göstermek suretiyle alenen aşağıladığı belirtildi.

Gürses'in "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.