Özlem Gürses seçim gecesi CHP Genel Merkezi'ni anlattı: Çok kişi ağladı Gazeteci Özlem Gürses, 28 Mayıs sonuçlarını takip eden CHP'li isimlerin sonucun ardından yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Gürses, "Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça gözyaşı dolu bir geceydi." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 14 Mayıs'ın ardından 29 Mayıs'ta tamamlandı.

Yurt genelinde bayram coşkusuna neden olan seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy ile yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Böylelikle 17'nci zaferini ilan etti.

İlk turda da rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Erdoğan, 12 kez üstünlük sağladı.

Seçimin iki turundaki sonuçlar, muhalefet cephesinde dengeleri adeta bozdu.

İstifa çağrıları yeniden gündemde

Öyle ki her seçim sonrası genel başkanın değişmesi yönündeki iddialar, bir kez daha gündeme gelmeye başladı.

CHP'li seçmenlerin birçoğu sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırsa da parti lideri mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Öte yandan Gazeteci Özlem Gürses, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananların perde arkasını ertesi gün kendi YouTube kanalında anlattı.

"Oldukça gözyaşı dolu bir geceydi"

Mağlubiyetin ardından CHP’lilerin gözyaşlarına boğulduğunu belirten Gürses duygulanarak şöyle konuştu: