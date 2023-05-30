Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 14 Mayıs'ın ardından 29 Mayıs'ta tamamlandı.
Yurt genelinde bayram coşkusuna neden olan seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy ile yeniden cumhurbaşkanı oldu.
Böylelikle 17'nci zaferini ilan etti.
İlk turda da rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Erdoğan, 12 kez üstünlük sağladı.
Seçimin iki turundaki sonuçlar, muhalefet cephesinde dengeleri adeta bozdu.
İstifa çağrıları yeniden gündemde
Öyle ki her seçim sonrası genel başkanın değişmesi yönündeki iddialar, bir kez daha gündeme gelmeye başladı.
CHP'li seçmenlerin birçoğu sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırsa da parti lideri mücadelesini sürdüreceğini söyledi.
Öte yandan Gazeteci Özlem Gürses, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananların perde arkasını ertesi gün kendi YouTube kanalında anlattı.
"Oldukça gözyaşı dolu bir geceydi"
Mağlubiyetin ardından CHP’lilerin gözyaşlarına boğulduğunu belirten Gürses duygulanarak şöyle konuştu:
CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça gözyaşı dolu bir geceydi herkes için ama ben en çok CHP Gençlik Kolları'ndaki gençlerin ağlamasına üzüldüm.