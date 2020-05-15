CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeni kurulan partilere, İyi Parti'ye yapılan vekil transferi gibi bir yardım yapabileceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs gündemi, Van'daki terör saldırısı, ekonomi gibi birçok konuya değinen Öztrak, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI SORULDU

Sözcü Öztrak'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazeteci Orhan Uğuroğlu’na yaptığı açıklamalarda Gelecek ve DEVA Partilerine ilişkin Meclis’te temsiliyle ilgili destek verilmesi yönünde yağtığı açıklamalar da soruldu.

Öztrak: Yeni partilere her türlü yardımda bulunuruz VİDEO

"HER TÜRLÜ YARDIMDA BULUNURUZ"

CHP olarak demokrasiden yana olduklarını söyleyen Öztrak, soruya, "Çok açık söyleyeyim, bugünkü tek adam parti devleti rejimi içinde aynen 12 Eylül darbe rejiminde olduğu gibi bazı partilerin Meclis’e girmeleri engellenmeye çalışılıyor. 12 Eylül darbe rejimi hukukundan medet umuluyor. 20 Temmuz darbecileri 12 Eylül darbe hukukunun arkasına sığınmış durumdalar. Çok açıkça ifade edeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiden yanayız. Milli iradenin eksiksiz olarak TBMM’ye ve Türkiye’nin tüm karar alma süreçlerine yansımasından yanayız. Bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, “Milli iradenin TBMM’ye eksiksiz olarak yansıması için, demokrasiden yana olan tüm partilerin eksiksiz olarak milli iradenin belirlediği çerçevede Meclise girebilmeleri için gereken her türlü yardımda bulunuruz” ifadeleriyle cevap verdi.