Pakistan'da kızının güvenliği için aldığı önlemle şaşkına çevirdi: Kafasına kamera taktırdı Pakistan'da bir baba, kızının can güvenliğini sağlamak için kafasına kamera taktırdı. Görenleri şaşırtan olay sosyal medyada dikkat çekti.

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Haber Merkezi

Pakistan'da görenlerin şaşırdığı bir olay meydana geldi.

Ülkede yaşayan bir baba, kızının güvenliğini sağlamak için oldukça sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Baba, kızının güvenliği için genç kadının kafasına kamera taktırdı.

KIZININ KAFASINA KAMERA TAKTIRDI

Genç kız, sosyal medyada kafasındaki kamerayla beraber verdiği röportajla gündem oldu.

Karaçi şehrinde bir kadının öldürülmesinin ardından babasının bu kararı aldığını söyleyen genç kız, tamamen kendi güvenliği için kafasında kamera olduğunu anlattı.

'ÜST DÜZEY GÜVENLİK'

Babasının, her hareketini bu şekilde izleyebildiğini söyleyen genç kız, bu karara da karşı çıkmadığını dile getirdi.

Video, sosyal medyada kısa sürede 'üst düzey güvenlik' başlığıyla viral haline geldi.

Kısa sürede binlerce kişi izledi.