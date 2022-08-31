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    Pakistan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

    Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, ülkenin zor zamanında Türkiye’nin gönderdiği "İyilik Treni" için teşekkür mesajı yayınladı.
    • 31.08.2022 - 02:01
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    Pakistan'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

    Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, mesajında, Pakistan ve Türkiye’nin tarih boyunca zor zamanlarda birbirlerine destek olduğuna dikkati çekti.

    Ahmed, "İki ülke arasındaki güçlü bağları gösteren bu cömert davranışı içtenlikle takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Başbakan Şerif: Türkiye büyük bir yardım çabası başlattı

    AA'nın haberine göre; Başbakan Şahbaz Şerif ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kararlılığı doğrultusunda kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenenler için insani yardım çalışmalarına öncülük ediyor. Türkiye büyük bir yardım çabası başlattı. Şu ana kadar 6 uçak geldi, 2 uçak yarın varacak. Yardım malzemelerini taşıyan tren, Ankara'dan Pakistan'a hareket etti." ifadelerine yer verdi.

    Pakistan dan Türkiye ye teşekkür mesajı #1

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri, Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a "İyilik Treni"yle bugün yola çıkmıştı.

    Pakistan dan Türkiye ye teşekkür mesajı #2

    Pakistan dan Türkiye ye teşekkür mesajı #3


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