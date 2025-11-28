Papa 14. Leo, İznik'e gitmek için Atatürk Havalimanına hareket etti

- Papa 14. Leo, İstanbul'daki temaslarının ardından Atatürk Havalimanı'na hareket etti.
- Vatikan İstanbul Temsilciliği konutunda bir süre kaldıktan sonra İznik'teki anma etkinliklerine katılmak üzere yola çıktı.
- Papa, Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle İznik'e geçecek.
Papa 14. Leo'nun İstanbul temasları sürüyor.
Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'deki ayine katılan Papa, buradaki programının bitmesinin ardından Bomonti Fransız Fakirhanesi'ne geçti.
Papa fakirhanede kalanlarla görüştü ve mesajını okudu.
ATATÜRK HAVALİMANINA HAREKET ETTİ
Papa daha sonra Vatikan İstanbul Temsilciliği konutuna geçti.
Bir süre konutta kalan Papa 14. Leo, daha sonra Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri katılmak üzere Atatürk Havalimanına hareket etti.
Papa 14. Leon, buradan helikopter ile İznik'e gidecek.