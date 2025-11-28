Papa 14. Leo, İznik'e gitmek için Atatürk Havalimanına hareket etti Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri katılmak üzere Atatürk Havalimanına hareket eden Papa 14. Leon, buradan helikopter ile İznik'e gidecek.