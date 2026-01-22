Papa ile görüşen Barzani yardım istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, SDG/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı operasyonlar sonucu, başarı elde etti.

Terör örgütünü yuvalandıkları yerden süpüren Suriye ordusu, ilerleyişini de sürdürüyor.

Bölgeden sıcak gelişmeler gelirken Ahmed Şara ve Mazlum Abdi ile diyalog halinde bulunan Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"PKK, SURİYE'DE KÜRTLERE YÜK OLDU"

Mesud Barzani, bir televizyon kanalına verdiği röportajda terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de Kürtlere yük olduğunu söyledi.

Ancak aynı Barzani, Papa ile görüşmesinde de yardım istediğini belirtti.

BARZANİ'DEN PAPA'YA ZİYARET

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklama göre, Vatikan'da Papa ile görüştü.

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus'un Barzani'yi sıcak bir şekilde karşıladığına dikkat çekilen açıklamada, tarafların bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Taraflar görüşmeyi, "bölge ve dünyaya ilişkin önemli konularda fikir alışverişinde bulunmak için bir fırsat olarak" değerlendirdi.

"PAPA'DAN KÜRTLER İÇİN YARDIM İSTEDİM"

Öte yandan Barzani görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Barzani Papa ile ne konuştuğu sorusuna, "Papa'dan Kürtler için yardım istedim. Kürtlere destek vermesini istedim." ifadelerini kullandı.