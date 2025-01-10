Papa'dan Gazze için ateşkes çağrısı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliam karşısında ateşkes çağrısında bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Papa, diplomatlarla bir araya geldi.

"ÇOK CİDDİ VE REZİL BİR İNSANİ DURUM"

Gazze'de "çok ciddi ve rezil bir insani durum" yaşandığını belirten Papa, ateşkes çağrısını tekrarladı.

PAPA'DAN FİLİSTİN ÇAĞRISI

Papa, "Filistin halkına gerekli tüm yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

"KUDÜS HRİSTİYANLARIN, YAHUDİLERİN VE MÜSLÜMANLARIN SAYGI İÇİNDE YAŞADIĞI ŞEHİR OLABİLİR"

Gazze'de tarafların diyalog ve karşılıklı güven unsurlarını yeniden inşa etmesini temenni eden Papa, "Böylece gelecek nesiller yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayabilir ve Kudüs Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların uyum ve saygı içinde bir arada yaşadığı bir buluşma şehri olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir "dünya savaşı" tehdidinin giderek arttığını vurgulayan Papa, diplomasi ve diyalog çağrısı yaptı.