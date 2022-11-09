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- Para işi olanlar dikkat! 10 Kasım Perşembe bankalar açık mı, kapalı mı?
Para işi olanlar dikkat! 10 Kasım Perşembe bankalar açık mı, kapalı mı?
10 Kasım'da vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Bankaya gidecekler, "10 Kasım Çarşamba bankalar açık mı, kaça kadar çalışacak?" sorusuna yanıt arıyor.
- Haber Merkezi
- 09.11.2022 - 11:58
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım için geri sayım başladı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında, gözlerini yumduğu saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilecek.
Öte yandan 10 Kasım Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığı ve bankaların çalışıp çalışmadığı araştırılmaya başlandı.
Peki, 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...
10 Kasım'da bankalar açık mı, kapalı mı?
10 Kasım resmi tatil omadığı için bankalar açık olacak ve normal saatleri aralığında müşterilerini kabul edecek.