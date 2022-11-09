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Para işi olanlar dikkat! 10 Kasım Perşembe bankalar açık mı, kapalı mı?

Para işi olanlar dikkat! 10 Kasım Perşembe bankalar açık mı, kapalı mı?

10 Kasım'da vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Bankaya gidecekler, "10 Kasım Çarşamba bankalar açık mı, kaça kadar çalışacak?" sorusuna yanıt arıyor.