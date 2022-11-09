Petrol
94.97
-0.41%
Euro
18.7176
0.29%
Dolar
18.6018
0.43%
Altın
1.022
0.26%
Borsa
4415
0.00%
Bitcoin
338.777
-9.03%
BTXN Coin
8.56
-15.58%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Para işi olanlar dikkat! 10 Kasım Perşembe bankalar açık mı, kapalı mı?

    10 Kasım'da vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Bankaya gidecekler, "10 Kasım Çarşamba bankalar açık mı, kaça kadar çalışacak?" sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 11:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Para işi olanlar dikkat! 10 Kasım Perşembe bankalar açık mı, kapalı mı?

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım için geri sayım başladı.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında,  gözlerini yumduğu saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilecek.

    Öte yandan 10 Kasım Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığı ve bankaların çalışıp çalışmadığı araştırılmaya başlandı.

    Peki, 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

    Para işi olanlar dikkat! 10 Kasım Perşembe bankalar açık mı, kapalı mı? #1

    10 Kasım'da bankalar açık mı, kapalı mı?

    10 Kasım resmi tatil omadığı için bankalar açık olacak ve normal saatleri aralığında müşterilerini kabul edecek.


    Elon Musk, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçiler için oy istedi
    Dünya

    Elon Musk, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçiler için oy istedi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    12 yıllık ağır depresyon hastası, Türkiye'de umuda kavuştu
    Sağlık

    12 yıllık ağır depresyon hastası, Türkiye'de umuda kavuştu

    Görüş Bildir