Pasaport başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 pasaport harcı ne kadar olacak?

Pasaport başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 pasaport harcı ne kadar olacak?

Yeni yılda gelecek olan zamların ardından 2023 pasaport harçları da merak konusu oldu. Peki Pasaport başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2023 pasaport harcı fiyatı...

Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte vergi, harç ve cezaların zam oranları değerlendirildi.

2022'de yüzde 36,2 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, 2023 yılı için yüzde 122,9 olacak. Buna göre, 10 yıllık pasaportun bedeli 1478 TL’den 3 bin 295,70 TL'ye çıkacak.

Pasaport bedeli için fazla ücret ödemek istemeyen vatandaşlar, pasaport çıkarma işlemlerini hızlandırdı.

Pasaport başvurusu nasıl yapılır?

Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir. Pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılıyor. Ancak randevu alırken ikametgahınızın bağlı bulunduğu müdürlükten almak zorunlu değil. Pasaport başvuru randevusunu dilediğiniz nüfus müdürlüğünden alabilirsiniz.

2023 pasaport ücreti ne kadar olacak?

2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak belirlendi. Bu durumda herhangi bir değişiklik olmazsa 2023 yılında 6 aylık pasaport harcı 689 lira 24 kuruş olacak.

Pasaport için hangi belgeler gerekir?

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

Pasaport harcı nasıl ödenir?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.

2022 pasaport harcı ücretleri