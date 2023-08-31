Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu paketlendi Ankara'da 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Paw Guards’ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Başıboş köpek sorununun çözüme kavuşmasındaki en büyük engellerden biri hiç kuşku yok ki 'sözde hayvanseverler ve mama lobileri...'

Hem başıboş köpek sorununun çözümünü zorlaştıran hem de hayvanlar üzerinden ceplerini dolduran bu sözde hayvanseverlerin başında da Paw Guards’ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu geliyordu.

Vatandaşların duygularını sömürerek mama lobisinin başı haline gelen Erkin Erdoğdu'yla ilgili bir gelişme yaşandı.

Vatandaşların duygularını sömüren Erdoğdu yakalandı

Sözde hayvan koruyucusu Paw Guards’ın yöneticilerinden olan ve çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

30 Ağustos günü belirlenen adrese giden ekipler, şüphelinin saklandığı binadan çıkmakta olduğunu gördü.

Kaçmaya çalıştı: 59 yıl kesinleşmiş cezası bulunuyor

Polisleri fark edince kaçmaya çalışan Erkin Erdoğdu, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu, adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.