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Yerli ve milli projelerimiz dünyada büyük ses getiriyor.

Her alanda etkin varlığıyla dünyaya adeta meydan okuyan Türkiye, dışa bağımlılıktan da kurtularak kendi kaynaklarını keşfediyor.

Projeler hayata geçirilmeye devam ederken, sosyal medyada bir video dolaşıma girdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı video, Ulu Önder'in Türkiye için hedefleriyle hazırlandı.

Hedefler sıralanırken bugün hayata geçirilen teknolojiden savunma sanayiye birçok alandaki yerli ve milli projelerin görüntülerine de yer verildi.

Söz konusu video ise kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Atatürk'ün ifadeleri ise şu şekilde:

Yurttaşlarım!

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz. Demiryolu inşaası programına devam ediyoruz. Buna muvazi olarak yol ve köprü inşaatına daha fazla mesai tahsis edebilmek arzuya şayandır. Telefon şebekesi memleket içinde bir program dahilinde genişlemektedir. Bu faaliyeti takdir ve teşvik etmek isterim. Yakın bir zamanda iyi bir radyo merkezine nail olacağımızı umarım. Ticari hava nakliyesi işlerinin emniyetli, intizamlı devamını ve genişlemesini ise çok önemli tutmaktayım. Ziraatte kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır.



Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken; Hava taarruzlarına karşı milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim. Bu sene içinde arsıulusal bakımdan bizim için mesut hadiseler oldu. Bu münasebetle karada ve denizde her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun, ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamıyla muhafaza ederek tabii inkişafında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.