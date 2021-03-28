Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 28 Mart Pazar hangi illerde yasak yok?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 28 Mart Pazar hangi illerde yasak yok?

Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, 'Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak yok?' sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye, 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak normalleşmeye başladı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, koronavirüs risk haritasına göre alınacak tedbirler kapsamında şekillendirildi.

Ancak risk gruplarına göre atılan adımların ardından vaka sayıları artış gösterdi. Vaka sayısı, dün itibarıyla 30 bin barajını geçince sokağa çıkma yasakları ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu.

Peki, Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 28 Mart Pazar hangi illerde yasak yok? İştei 28 Mart Pazar yasak olmayan iller listesi..

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’da bitecek şekilde uygulanıyor.

28 MART PAZAR HANGİ İLLERDE YASAK YOK?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.