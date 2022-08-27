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    Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki gurbetçilerin çileli dönüş yolu

    Yaşadıkları ülkelere dönmek için sınır kapılarının yolunu tutan gurbetçiler, 3 kilometre uzunluğundaki araç kuyruğunda saatlerce bekledi.
    • 27.08.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 15:40
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    Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki gurbetçilerin çileli dönüş yolu

    Edirne’den Avrupa’ya açılan Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapılarında şu sıralar araç yoğunluğu yaşanıyor.

    Yıllık izinleri biten gurbetçiler, memleketlerinde geçirdikleri tatillerinin ardından yeniden yollara düştü.

    Anavatandan ayrılmanın hüznünü yaşayan gurbetçilerin dönüş yolu, adeta çileye döndü.

    Araç kuyruğu 3 kilometreye ulaştı

    Yunanistan'a açılan Pazakule Sınır Kapısı üzerinden yola çıkan vatandaşlar, oluşan uzun arça kuyruklarında saatlerce bekledi.

    İHA'nın aktarımına göre; kuyruğun 3 kilometreye ulaştığı belirtildi.

    Pazarkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerin çileli dönüş yolu VİDEO

    Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki gurbetçilerin çileli dönüş yolu #1

    "Önümüzde 2 kilometre daha kuyruk var"

    Memleketi Yozgat’ta tatilini yaptıktan sonra yaşadığı ülke olan Fransa’nın Paris şehrine dönüş yapan gurbetçilerden Mehmet Durmaz, “Kapıkule aşırı yoğun olduğundan dolayı Pazarkule istikametine geldik. Şu an burada da yoğunluk var. Aşağı yukarı şu an önümüzde 2 kilometre daha kuyruk vardır” dedi.

    Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki gurbetçilerin çileli dönüş yolu #2

    "Gelirken bir çile, dönerken ayrı bir çile"

    Kırşehir’de yıllık izninin geçiren Murat Kök, Almanya’nın Mosbach kentine gitmek için dönüş yolunda olduğunu ifade ederek, “Her sene memleketimize sevinçle geliyoruz. Gelirken bir çile, dönerken ayrı bir çile çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki gurbetçilerin çileli dönüş yolu #3

    Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki gurbetçilerin çileli dönüş yolu #4

    Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki gurbetçilerin çileli dönüş yolu #5


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