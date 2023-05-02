Pelin Batu hangi adaya oy vereceğini açıkladı Ünlü tarihçi ve yazar Pelin Batu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini duyurdu. Batu, "Oy kullanmaya tabii ki geleceğim, oyum Kılıçdaroğlu'na" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferinde.

Vatandaşlar 12 gün sonra sandık başına giderek Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

Bir yandan siyasetçiler çalışmalarını yürütürken diğer yandan da kamuoyuna mal olmuş kişilerden seçime yönelik açıklamalar geliyor.

Son olarak şarkıcı Hayko Cepkin, düzenlediği konserde hayranlarına siyasi mesaj verip, "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur." dedi.

Oy tercihini açıkladı

"Seçimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir liste yaptık." diyen Cepkin'in sözleri tepki çekti.

Cepkin'in ardından şimdi de ünlü tarihçi ve yazar Pelin Batu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Türkiye'de olmadığı bilinen Batu, oy kullanmak için geleceğini söyledi.

"Bu seçimi asla kaçırmam"

"Peru’yu ne kadar seversen seveyim bu tarihi seçimi asla kaçırmam." diyen Batu, oyunu vereceği Cumhurbaşkanı adayını da açıkladı.

Batu, 14 Mayıs seçimlerinde oyunu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini belirtti.

"Oyum Kılıçdaroğlu'na"

Batu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: