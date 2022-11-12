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    Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha SİHA'larımız tarafından leşi çıkarıldı.
    • 12.11.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 14:32
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    Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Kahraman Türk askeri her bölgede teröristlerin leşini çıkartıyor.

    Başarılı operasyonlarıyla teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçik bir başarıya daha imza attı.

    "4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi"

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi."

    Pençe-Kilit bölgelerinde 4 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1


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