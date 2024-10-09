Haberler



Gündem



Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Son dakika haberine göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu.