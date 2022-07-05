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    TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 9 terörist leş edildi

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 13:08
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    TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 9 terörist leş edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

    Her geçen gün bir hainin daha leş edildiği operasyon bölgelerinden iyi haberler gelmeye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonu bu kez Pençe Kilit bölgesinden bildirdi.

    9 PKK'lı daha öldürüldü

    O bildiri şu ifadelerle aktarıldı;

    "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    TSK dan PKK ya ağır darbe: 9 terörist leş edildi #1


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