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Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz de yaralandı.