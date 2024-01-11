Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.
Bu mücadelede maalesef acı haberler de geliyor.
Bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet Aslan şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.
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