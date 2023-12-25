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Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören Pençe Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Hakkari'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.