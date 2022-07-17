Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, şehit oldu.

MSB:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."





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