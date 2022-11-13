Pençe Kilit operasyonu bilançosu açıklandı

Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan Mehmetçik, 17 Nisan'da başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 455 teröristi leş etti.

Kahraman Mehmetçik yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan her geçen gün iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Nisan 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etme amacıyla 'Pençe Kilit Harekatı' için düğmeye bastı.

Bölge PKK'ya mezar oldu

Operasyon sayesinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde havadan ve karadan müdahalelerle bölge terör örgütü PKK'ya adeta mezar olmaya devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pençe operasyonunda bugüne kadar 455 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

557 mağara ve sığınak imha edildi

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'nın faaliyetleri de deşifre edildi.

Bu kapsamda 557 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1904 el yapımı patlayıcı mayını da etkisiz hale getirildi.

Yaşam ve mühimmat malzemeleri ele geçirildi

Aralarında tanksavar füzeleri AT-3, AT-4, AT-5'in yanı sıra roketatar, Doçka ve Zagros uçaksavarlar, Biksi makineli tüfek, Kanas keskin nişancı tüfekleri, Kalaşnikof ve M-16 piyade tüfekleri başta olmak üzere çeşitli çapta bin 203 silah ele geçirildi.

522 bin mühimmat, 205 telsiz, 121 termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

Teröre "Pençe-Kilit" darbesi VİDEO

PKK çözülmeye başladı

Güvenlik kaynakları, TSK'nın bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtti.

İki gün arayla operasyon bölgesinde 7 terörist teslim olurken, çöküşün önlenmesi, terör örgütünün zaman kazanması için "kimyasal silah" gibi iftiraların ortaya atılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

"Sona doğru yaklaştık"

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçen hafta sınır hattındaki birliklere yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında harekat merkezinden Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanları video konferans aracılığıyla görüştü.

Akar, "Pençe-Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız." ifadelerini kullandı.



