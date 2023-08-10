Mehmetçik, teröristlerin inlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyor…
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanları, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor.
4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
Aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlara ilişkin görüntüleri de yayınladı.
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık"
Paylaşımda, “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” ifadeleri kullanıldı.
5 askerimiz şehit düştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ şehit düştü.
Bölgede operasyonlara devam edildiği öğrenildi.