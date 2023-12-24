Pençe Kilit şehitlerine veda... Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Şırnak’ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

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DHA

Türkiye'nin kalbine şehit ateşi düştü...

Kahraman Mehmetçik’in yoğun operasyonlar yürüttü Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden ikinci kez şehit haberi geldi.

22 Aralık’ta 6 askerimizi, dün akşam da 6 askerimizi daha kaybettik.

Baba ocaklarına Türk bayrakları asıldı

Üs bölgeye sızmaya çalışan hain teröristlerle mücadele eden güvenlik güçleri, 16 örgüt mensubunu ise etkisiz hale getirdi.

12 baba ocağına haberlerin ulaşmasının ardından Türk bayrakları asıldı.

Şehitler için son görev...

Bugün ise dünkü çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem(25), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan(24), Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar(25), Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz(23), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan(24) ve Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak(22) için Şırnak’ta tören düzenlendi.

Törene Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişleri okundu.

Şehitlerin aziz naaşı memleketlerine uğurlandı

Edilen duaların ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem’in cenazesi Gaziantep’e Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın cenazesi Yozgat’a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın cenazesi Mardin’in Kızıltepe ilçesine, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesi Manisa’ya, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın cenazesi Elazığ’a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ın cenazesi Çorum’a gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanına götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)