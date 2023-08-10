Pençe-Kilit’te bir askerimiz daha şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu duyurdu.

DHA

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları taciz ateşi açtı.

Türkiye’nin yüreğine yine yandı.

Dün 5 askerimizin şehit düştüğü bölgeden bugün acı bir haber daha geldi.

Bir askerimiz daha şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.” denildi.

Bakan Güler'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayınladığı başsağlığı mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerine yer verdi.

Zonguldaklı şehit, 1 çocuk babasıydı

Zonguldaklı olan şehit Sezer’in baba ocağına da acı haber ulaştı.

2016 yılında göreve başlayan evli ve 6 aylık erkek çocuğu bulunan Sezer’in Kozlu ilçesinde yaşayan ailesi kahreden haberi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece ve protokol üyelerinden aldı.

Aile, acı haberle yıkıldı

Şehidin annesi Yasemin Sezer, baba Mehmet Emin Sezer ve eşi Aleyna Sezer aldıkları haberle yıkılırken, kahramanın evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşının yapılacak törenle memleketi Zonguldak’ta toprağa verilmesi bekleniyor.