Pençe şehidi Çavuş Taner Torun, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü...
Kuzey Irak bölgesinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, EYP’nin patlaması sonucu 29 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un şehit düştüğü öğrenildi.
Acı haber ise şehidin ailesine ulaştırıldı.
Şehide son veda...
Bugün de kahraman şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, İlbistanlı köyündeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köydeki mezarlığa götürüldü.
Buradaki törene, şehidin annesi Aysel, eşi Beyza, kardeşi Mutlu Torun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Acılı aileyi, yakınları ve törende görevli askerler teskin etti.
Kardeşi gözyaşlarına boğuldu
İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Torun'un naaşı, toprağa verildi.
Bir çocuk babası İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un erkek kardeşi, cenaze sırasında gözyaşlarına boğuldu.